Ветераны СВО будут работать в «Яндекс.Такси», структурах РЖД и других крупных компаниях. Об этом в блиц-интервью Daily Storm на полях Петербургского международного экономического форума заявила Анна Цивилева. Глава фонда «Защитники Отечества» отметила, что бывшие военнослужащие с удовольствием идут работать на предприятия сельского хозяйства, рассказала об опыте работы с новым министром обороны Андреем Белоусовым и нюансах взаимодействия с ЧВК.





Как помогает фонд





На данный момент благодаря нам три тысячи бывших военнослужащих официально трудоустроены в государственных и частных структурах. У нас заключены соглашения с ведущими корпорациями: «Ростех», «Росатом», «Российские железные дороги», «Яндекс.Такси». Эти компании гарантированно устраивают ветеранов у себя. Те, кто живет в малых городах, часто трудоустраиваются на высокотехнологичных предприятиях сельского хозяйства — ребятам работать там очень интересно.





Недавно в Рязанской области прошел форум, на который были приглашены представители вузов и сузов и потенциальные работодатели. Ветераны могут бесплатно переучиться и получить специальность, а представители бизнеса с удовольствием приглашают их к себе.





Фонд бесплатно предоставляет автомобили с ручным управлением для ребят, получивших тяжелые ранения, повлекшие ампутацию конечностей. Вчера на ПМЭФ мы встречались с «Яндекс.Такси», и теперь все эти ребята смогут гарантированно трудоустроиться таксистами.





Также у ветеранов есть возможность участвовать в социальной работе — в рамках проекта «Переоборудование жилых помещений». Мы полностью оборудуем рабочее место людей с инвалидностью, которые работают дистанционно.





О взаимодействии с новым главой Минобороны





Два дня назад я встречалась с Андреем Белоусовым, и мы осветили проблему прохождения военно-врачебной комиссии для бойцов ЧВК и добровольцев Донбасса. Министр обороны сказал, что однозначно было принято решение —гражданские лечебные учреждения будут принимать на долечивание наших парней, которые находятся еще в периметре Минобороны, таких запросов тоже много.





Ну и само выступление Андрея Рэмович (когда он только вступил в должность) о том, что будет уделяться большое внимание социальным направлениям, в том числе поддержке ветеранов. Оно тоже дает нам надежду на то, что это направление будет активно развиваться и наши подопечные, наши ветераны смогут получать более расширенно помощь.





Нюансы работы с ЧВК





Есть проблема с выдачей удостоверений ветерана боевых действий ребятам, которые к нам обращаются. В Минобороны для этого создана специальная комиссия, а наши юристы помогают бойцам ЧВК полностью сформировать пакет документов. Мы относим их в эту комиссию и после положительного решения через нашу филиальную сеть по всей стране стараемся лично приехать и вручить удостоверение каждому ветерану.