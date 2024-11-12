В Госдуме предрекли смерть литовцу, который справил нужду на памятник Воинам-освободителям в Судже Курской области

В Сети появились фото, на которых гражданин Литвы Валдис Барткевичюс справляет нужду на памятник советским Воинам-освободителям в Судже Курской области. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Daily Storm выразил мнение, что в Прибалтике найдутся «нормальные люди с совестью» для расправы над русофобом. Если же литовцу удастся выжить, после поражения ВСУ он кинется в бега и будет мыть туалеты в Лондоне, считает депутат.





«Сам я, к сожалению, под санкциями и не могу попасть в Прибалтику. Но уверен: найдутся хорошие добропорядочные люди, которые найдут потом этого негодяя и заставят его пересмотреть свои взгляды на вещи и пожалеть о совершенном поступке. Очень горько пожалеть. Надеюсь, нормальные люди с совестью в Прибалтике что-то сделают с этим негодяем. И совершенно никто не будет жалеть», — заявил Милонов.





По его словам, мужчина должен знать, что если совершил такое преступление — значит, «реально жди смерти». «Это нормальная практика. «Моссад» точно так делает. И мы так поступать должны. Просто человек возьмет и умрет где-то у себя. И это будет хорошо», — сказал депутат.





Он считает, что наказание обязательно найдет прибалта. «Просто он же не понимает, что через месяц, три, год хохлы закончатся и Украина проиграет. Наверняка он в Прибалтике даже не останется. Убежит куда-нибудь в Англию и будет там трястись. Туалеты мыть в Лондоне. Но большая конкуренция за мытье туалетов — прибалтов там много», — добавил Милонов.





Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы за осквернение памятника в Курской области и другие провокационные действия. Ведомство запросило необходимую информацию у Министерства иностранных дел (МИД) России для продолжения расследования и привлечения Барткевичюса к ответственности за его действия.





Ранее мужчина высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы. В марте в Вильнюсе Валдис принес ведро с фекалиями к мемориалу жертвам теракта в «Крокусе», а в декабре прошлого года мужчина осквернил памятник Александру Пушкину в литовской столице.