Глава ОНК Мордовии назвал «фигней» статью о пытках голодом и холодом в ИК-2

Глава ОНК Мордовии Сергей Маркиянов назвал «фигней» статью о якобы изнасилованиях и избиениях в ИК-2, где сидит экстремистка Дарья Трепова. По мнению Маркиянова, такого быть в колонии, считающейся образцовой, попросту не могло, а все истории — фантазии автора материала и его героев.





«Фигня какая-то... Плюс еще делайте выводы. Никто в каждом кабинете бить не будет в принципе, так как там за сотрудниками тоже контроль и надзор других ведомств. И прочее... Это полная дичь. Единственное, с чем я соглашусь, что это освободившиеся осужденные могут говорить, действительно — язык без костей», — полагает глава мордовской ОНК.





Он призвал обратить внимание, что ИК-2 в поселке Явас посещали глава республики и другие крупные руководители. Все это можно без проблем найти в Сети, заметил собеседник. «Вы думаете, кто-то позволит (так, как написано в статье) «подставлять» чиновников высокого уровня? Если б там так было плохо, туда б никто не приехал... Делайте выводы. Это показательная колония», — заявил Daily Storm Маркиянов.





Издание «Медиазона» (внесена в список иноагентов) ранее опубликовала истории экс-заключенных ИК-2. Они утверждают, что женщины якобы переживали издевательства, доведения до самоубийства, пытки голодом и холодом, отправки в ШИЗО за отказ сотрудничать с администрацией колонии.





В августе мать одной из заключенных в ИК-2 рассказывала Daily Storm, что сотрудники ФСИН не бьют женщин, но их могут «прессовать» сотрудничающие с администрацией «бригадиры». По утверждению собеседницы, в колонии также процветает воровство.





Глава ОНК Мордовии ранее заявлял Daily Storm, что посещал ИК-2 в канун майских праздников и считает, что в колонии созданы все условия для заключенных. Никто из них правозащитнику жалоб не высказывал. В ИК много внимания уделяется именно ресоциализации осужденных, чтобы после отбытия срока они влились в общество полноценными людьми, подчеркивал Маркиянов.





О мордовской ИК-2 в поселке Явас известно, что она расположена на месте бывшего «Дубровлага». В нем отбывали наказание политические заключенные СССР. Вплоть до 2004 года ИК-2 являлась колонией строгого режима, но затем строгий режим для женщин был отменен.