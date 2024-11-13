Нужны ли России запрет абортов и ассимиляция мигрантов

Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра» подготовил экспертный доклад на тему «Демографическая и миграционная политика России». В нем специалисты описали ключевые проблемы в этих сферах и предложили пути их решения. Эксперты сошлись во мнении, что запрет абортов не сможет повысить рождаемость в долгосрочной перспективе. Зато рост населения повысят религия и мягкая пропаганда семейных ценностей. По мнению аналитиков, без мигрантов Россия вряд ли обойдется, но, возможно, станет ковчегом для христиан с Запада. Почему не нужно ассимилировать приезжих и как Wi-Fi влияет на демографию — в материале Daily Storm.

Почему во Франции больше рожают?

В России низкий коэффициент рождаемости. По мнению демографа и аналитика Центра «Дипломатия знаний» РГГУ Владимира Тимакова, главная причина этого — смена системы ценностей с традиционных на гедонистические.

«В России падение рождаемости усугубляется экономическими трудностями последнего десятилетия, а также эхом «шоковой терапии», последствиями крайне низкой рождаемости периода радикальных реформ, из-за чего сейчас мы имеем самое малочисленное за столетие поколение потенциальных родителей», — заявил Тимаков.

Коллега Тимакова из МГУ, кандидат экономических наук Юлия Узкая добавила, что в России последние 20 лет происходит «постарение» материнства — в 2022 году средний возраст роженицы был 28,9 года, а в 1980-м — 25,7 года.

Эксперты привели примеры стран, где удается удерживать высокий коэффициент рождаемости. Все сошлись на том, что в Европе это Франция. Узкая отметила, что это возможно благодаря большим материальным мерам «с акцентом на многодетность и комплексную поддержку семей, а не только процессов рождаемости».

Высокая религиозность, вред Wi-Fi и бессмысленность запрета абортов

Авторы доклада предложили действенные, по их мнению, меры по повышению рождаемости. Доктор экономических наук и профессор МГУ Ольга Воробьева считает, что в России могут работать только меры, позволяющие сочетать женщинам и мужчинам занятость и семейные обязанности.

«Все большую роль будут играть меры идеологического свойства, повышающие психологическую потребность в детях, пропаганда радости и смысла рождения и воспитания детей, продолжения своего рода», — дополнила Воробьева.

Тимаков считает самой эффективной мерой повышения рождаемости высокую религиозность.

«Евреи харедим, исповедующие фундаментальные формы иудаизма, сохраняют коэффициент рождаемости выше 6,0 — 7,0 в таких модернизированных обществах, как Израиль и США. В США рождаемость в штатах, голосующих за республиканцев, то есть в среде более консервативной и религиозной, чем агностики — сторонники демократов, коэффициент рождаемости на 10-20% выше, чем в «синих» демократических штатах», — подчеркнул демограф.

Он также назвал неэффективными мерами крупные выплаты маткапитала после рождения первого, а не второго или третьего детей, а также запрет абортов. Последнее дает кратковременный эффект, но не исправляет ситуацию. Доцент МГУ Узкая согласна с неэффективностью запрета абортов. Чтобы таких решений не возникало, она предложила «больше обучать людей, особенно государственников, азам демографии».

«Запрет абортов в 1936 году привел к большому количеству подпольных абортов, что в свою очередь привело к росту материнской смертности, а множество женщин, несмотря на то что выживали, оставались бесплодными. Еще одной проблемой было распространение детоубийства уже после рождения нежеланного ребенка. Да, в краткосрочной перспективе это повысило уровень рождаемости, но вопрос — какой ценой?» — привела аргументы Узкая.

Более полезной мерой она назвала стимулирование программ по переселению соотечественников — несколько миллионов человек из ближнего и дальнего зарубежья могли бы стать россиянами.

Группа экспертов Центра развития «Новая эра» пришла к выводу, что необходимо формировать позитивный образ многодетных семей в медиаполе. Например, с помощью таргетного воздействия на молодежь образами многодетных счастливых семей.

«Необходимо популяризировать тезис, что семья, в особенности многодетная, — основа любого процветающего государства. Однако реклама должна быть на языке молодежи, модной, современной, а не отталкивающей своей прямолинейностью и твердолобостью», — считают эксперты «Новой эры».

Необходимо также озаботиться здоровьем граждан России, чтобы сократить число рожденных детей с отклонениями в здоровье, которое продолжает расти в последние годы. По словам авторов, на эту статистику повлиял рост уровня медицины в РФ и увеличение среднего возраста родителей. Помимо этого, аналитики выделили такие причины, как распространение сотовых и Wi-Fi сетей, накопление микропластика в репродуктивных органах и широкое применение консервантов в пище.

Нужны ли России мигранты

Второй блок доклада посвящен проблеме миграции в РФ. Авторы доклада описали, что проблемы с миграционной политикой стали отчетливо видны после теракта в «Крокус Сити Холле», и власти это признали. По мнению авторов, одним из успешных примеров настраивания миграционной политики является работа Минобразования по модернизации языковых экзаменов для мигрантов.

«Благодаря ряду действий эффективность экзамена повысилась — процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3% до 30%. Процент может быть еще выше, отмечают эксперты, если Рособрнадзор частично ограничит публикацию экзаменационных материалов до проведения экзамена», — гласит доклад.

Профессор Воробьева утверждает, что в стране привлечение иностранной рабочей силы неизбежно, но спрос на нее завышен. Управляющий партнер юридической компании VISTA Immigration Тимур Беслангуров заверил, что в регионах России тяжело собрать тысячу человек на работу в крупных проектах. Поэтому и нужны мигранты. Чтобы это исправить, надо стимулировать мобильность трудовых ресурсов внутри России и повышать автоматизированность производства. Юлия Узкая дополнила, что виноват в том числе переизбыток «экономистов и юристов» на рынке труда.

Авторы разделились во мнениях и касаемо необходимости высококвалифицированных мигрантов. Ольга Воробьева из МГУ убеждена, что нужно в первую очередь стараться удержать отечественные кадры, тогда и чужие не понадобятся. Тимур Беслангуров из VISTA Immigration, наоборот, предложил России включаться в войну за лучших работников и начать «хантить» их за рубежом.

Эксперты от «Новой эры» видят в качестве решения проблемы создание квалифицированных центров для консультации региональных властей по вопросам миграционной политики. В качестве примера они привели АНО «Ока» из Нижнего Новгорода, которая привлекает высококвалифицированных иностранных специалистов из Европы, США, Канады и Австралии. Организацией управляет живущий в России с 2016 года этнический немец Якоб Пиннекер, который в докладе рассказал свою историю.

«Раньше я работал в немецкой баварской компании. Мы планировали открыть второй филиал в Екатеринбурге. Никто не хотел ехать, а я согласился. Стояла задача создать стартап, поставить бизнес на рельсы и выполнять бизнес-план. Мы начали с чистого листа. Уже спустя полтора года мы так раскрутились, что не просто начали выполнять бизнес-план, а перевыполнять его. После начала СВО мне предлагали вернуться в Германию, но я остался в России», — поведал Пиннекер.

Заменят ли россиян иностранцы и почему их не нужно ассимилировать

Не следует бояться замещения населения России мигрантами из Центральной Азии, утверждает Юлия Узкая. Миграционный потенциал этих стран иссякнет к середине века, там наступит старение населения и дефицит рабочих рук.

«И все же к 2050 году России придется искать новых доноров, и тогда взоры обратятся (и уже обращены) на страны Юго-Восточной и Южной Азии, так как для мигрантов, например, из стран Восточной Европы, Россия недостаточно привлекательна, в отличие от США и стран ЕС», — предупредила Узкая.

По мнению Беслангурова, сценарий замещения коренного населения в будущем вероятен. Мигранты не ассимилируются, даже в смешанных браках. Чтобы избежать этой проблемы, Беслангуров предлагает проводить в стране политику деурбанизации — развитие сельских территорий.

«Люди должны захотеть жить и работать на селе. Фермерство должно стать модным. Модными профессиями должны быть не экономист и юрист, как 20 лет назад, и не айтишники или блогеры, как сейчас, а фермеры. Необходимо продвижение культа многодетной семьи среди молодого поколения по всем возможным каналам коммуникации, от кинематографа до условного тиктока», — озвучил мнение эксперт.

В вопросе ассимиляции мигрантов мнения экспертов разошлись. Ольга Воробьева назвала ассимиляцию завершающим этапом принятия человека в обществе. Юлия Узкая же убеждена, что это мигрантам не нужно, поскольку стране не нужны потерявшие традиции и культуру люди.

«Нужны ли нашей стране Иваны, родства не помнящие, которые отказались — вынужденно или добровольно — от своей культуры, религии, традиций и привычек? Вопрос открытый. Точно так же они могут отказаться и от страны, в которую приехали. Тогда какой смысл их ассимилировать? Основная задача, на мой взгляд, — должно быть хорошо как для российского общества, так и для самого мигранта. Ассимиляция последнего не подразумевает», — объяснила Узкая.

Россия — «Мекка» для азиатов или ковчег для западных традиционалистов?

В заключительной части доклада эксперты рассуждали о возможности превращения России в центр притяжения для мигрантов. Доцент МГУ Юлия Узкая предположила, что идеи евразийства актуальны сегодня и в демографии. России нужно следовать особому демографическому пути и вместо ассимиляции органично интегрировать приезжих в общество.





«Скорее всего, это обстоятельство с учетом крепнущего в мире понимания геополитической ситуации приведет к тому, что Россия может стать неким центром притяжения для людей из многих стран мира», — спрогнозировала демограф.

Аналитик РГГУ Владимир Тимаков заявил, что РФ пока является «Меккой» лишь для мигрантов из Центральной Азии. По его словам, из-за различий между ними и коренным населением рост числа переселенцев может привести к внутреннему конфликту. Поэтому стоит обратить внимание на западных христиан.

«Вероятным сценарием является превращение России в ковчег для христианских консерваторов, которые будут покидать свои страны по мере распространения назойливой ЛГБТ-идеологии. Вряд ли это будет поток, сравнимый с потоком африканской иммиграции в Европу, но предполагать переселение в Россию нескольких миллионов консервативных христиан вполне реально», — озвучил гипотезу Тимаков.

Доктор экономических наук Ольга Воробьева и вовсе убеждена, что для привлечения переселенцев нужно предоставить им нужные условия жизни.

«Рост миграционной привлекательности (как и любой страны или региона) может быть связан только с ростом социально-экономического развития, уровня жизни, личной безопасности и защищенности, с перспективами для развития, обучения и воспитания детей, с развитием и доступностью здравоохранения», — предложила Воробьева.