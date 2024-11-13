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Нужны ли России запрет абортов и ассимиляция мигрантов
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По мнению экспертов, демографию страны помогут спасти религия, переселение в деревню и создание «Мекки» для христиан Европы Коллаж: Daily Storm
Общество

Нужны ли России запрет абортов и ассимиляция мигрантов

По мнению экспертов, демографию страны помогут спасти религия, переселение в деревню и создание «Мекки» для христиан Европы

Коллаж: Daily Storm

Центр развития гуманитарных технологий «Новая эра» подготовил экспертный доклад на тему «Демографическая и миграционная политика России». В нем специалисты описали ключевые проблемы в этих сферах и предложили пути их решения. Эксперты сошлись во мнении, что запрет абортов не сможет повысить рождаемость в долгосрочной перспективе. Зато рост населения повысят религия и мягкая пропаганда семейных ценностей. По мнению аналитиков, без мигрантов Россия вряд ли обойдется, но, возможно, станет ковчегом для христиан с Запада. Почему не нужно ассимилировать приезжих и как Wi-Fi влияет на демографию в материале Daily Storm.     

 

Почему во Франции больше рожают?

 

 В России низкий коэффициент рождаемости. По мнению демографа и аналитика Центра «Дипломатия знаний» РГГУ Владимира Тимакова, главная причина этого — смена системы ценностей с традиционных на гедонистические.

 

«В России падение рождаемости усугубляется экономическими трудностями последнего десятилетия, а также эхом «шоковой терапии», последствиями крайне низкой рождаемости периода радикальных реформ, из-за чего сейчас мы имеем самое малочисленное за столетие поколение потенциальных родителей», заявил Тимаков.

 

Коллега Тимакова из МГУ, кандидат экономических наук Юлия Узкая добавила, что в России последние 20 лет происходит «постарение» материнства в 2022 году средний возраст роженицы был 28,9 года, а в 1980-м — 25,7 года.

 

Эксперты привели примеры стран, где удается удерживать высокий коэффициент рождаемости. Все сошлись на том, что в Европе это Франция. Узкая отметила, что это возможно благодаря большим материальным мерам «с акцентом на многодетность и комплексную поддержку семей, а не только процессов рождаемости».

 

Высокая религиозность, вред Wi-Fi и бессмысленность запрета абортов

 

Авторы доклада предложили действенные, по их мнению, меры по повышению рождаемости. Доктор экономических наук и профессор МГУ Ольга Воробьева считает, что в России могут работать только меры, позволяющие сочетать женщинам и мужчинам занятость и семейные обязанности.

 

«Все большую роль будут играть меры идеологического свойства, повышающие психологическую потребность в детях, пропаганда радости и смысла рождения и воспитания детей, продолжения своего рода», дополнила Воробьева.

 

Тимаков считает самой эффективной мерой повышения рождаемости высокую религиозность.

 

«Евреи харедим, исповедующие фундаментальные формы иудаизма, сохраняют коэффициент рождаемости выше 6,0 — 7,0 в таких модернизированных обществах, как Израиль и США. В США рождаемость в штатах, голосующих за республиканцев, то есть в среде более консервативной и религиозной, чем агностики — сторонники демократов, коэффициент рождаемости на 10-20% выше, чем в «синих» демократических штатах», подчеркнул демограф.

 

Он также назвал неэффективными мерами крупные выплаты маткапитала после рождения первого, а не второго или третьего детей, а также запрет абортов. Последнее дает кратковременный эффект, но не исправляет ситуацию. Доцент МГУ Узкая согласна с неэффективностью запрета абортов. Чтобы таких решений не возникало, она предложила «больше обучать людей, особенно государственников, азам демографии».

 

«Запрет абортов в 1936 году привел к большому количеству подпольных абортов, что в свою очередь привело к росту материнской смертности, а множество женщин, несмотря на то что выживали, оставались бесплодными. Еще одной проблемой было распространение детоубийства уже после рождения нежеланного ребенка. Да, в краткосрочной перспективе это повысило уровень рождаемости, но вопрос — какой ценой?» привела аргументы Узкая.

 

Более полезной мерой она назвала стимулирование программ по переселению соотечественников несколько миллионов человек из ближнего и дальнего зарубежья могли бы стать россиянами.

 

Группа экспертов Центра развития «Новая эра» пришла к выводу, что необходимо формировать позитивный образ многодетных семей в медиаполе. Например, с помощью таргетного воздействия на молодежь образами многодетных счастливых семей.

 

«Необходимо популяризировать тезис, что семья, в особенности многодетная, — основа любого процветающего государства. Однако реклама должна быть на языке молодежи, модной, современной, а не отталкивающей своей прямолинейностью и твердолобостью», считают эксперты «Новой эры».

 

Необходимо также озаботиться здоровьем граждан России, чтобы сократить число рожденных детей с отклонениями в здоровье, которое продолжает расти в последние годы. По словам авторов, на эту статистику повлиял рост уровня медицины в РФ и увеличение среднего возраста родителей. Помимо этого, аналитики выделили такие причины, как распространение сотовых и Wi-Fi сетей, накопление микропластика в репродуктивных органах и широкое применение консервантов в пище.

 

Нужны ли России мигранты

 

Второй блок доклада посвящен проблеме миграции в РФ. Авторы доклада описали, что проблемы с миграционной политикой стали отчетливо видны после теракта в «Крокус Сити Холле», и власти это признали. По мнению авторов, одним из успешных примеров настраивания миграционной политики является работа Минобразования по модернизации языковых экзаменов для мигрантов.  

 

«Благодаря ряду действий эффективность экзамена повысилась — процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3% до 30%. Процент может быть еще выше, отмечают эксперты, если Рособрнадзор частично ограничит публикацию экзаменационных материалов до проведения экзамена», — гласит доклад.

 

Профессор Воробьева утверждает, что в стране привлечение иностранной рабочей силы неизбежно, но спрос на нее завышен. Управляющий партнер юридической компании VISTA Immigration Тимур Беслангуров заверил, что в регионах России тяжело собрать тысячу человек на работу в крупных проектах. Поэтому и нужны мигранты. Чтобы это исправить, надо стимулировать мобильность трудовых ресурсов внутри России и повышать автоматизированность производства. Юлия Узкая дополнила, что виноват в том числе переизбыток «экономистов и юристов» на рынке труда.

 

Авторы разделились во мнениях и касаемо необходимости высококвалифицированных мигрантов. Ольга Воробьева из МГУ убеждена, что нужно в первую очередь стараться удержать отечественные кадры, тогда и чужие не понадобятся. Тимур Беслангуров из VISTA Immigration, наоборот, предложил России включаться в войну за лучших работников и начать «хантить» их за рубежом.

 

Эксперты от «Новой эры» видят в качестве решения проблемы создание квалифицированных центров для консультации региональных властей по вопросам миграционной политики. В качестве примера они привели АНО «Ока» из Нижнего Новгорода, которая привлекает высококвалифицированных иностранных специалистов из Европы, США, Канады и Австралии. Организацией управляет живущий в России с 2016 года этнический немец Якоб Пиннекер, который в докладе рассказал свою историю.

 

«Раньше я работал в немецкой баварской компании. Мы планировали открыть второй филиал в Екатеринбурге. Никто не хотел ехать, а я согласился. Стояла задача создать стартап, поставить бизнес на рельсы и выполнять бизнес-план. Мы начали с чистого листа. Уже спустя полтора года мы так раскрутились, что не просто начали выполнять бизнес-план, а перевыполнять его. После начала СВО мне предлагали вернуться в Германию, но я остался в России», поведал Пиннекер.

 

Заменят ли россиян иностранцы и почему их не нужно ассимилировать

 

Не следует бояться замещения населения России мигрантами из Центральной Азии, утверждает Юлия Узкая. Миграционный потенциал этих стран иссякнет к середине века, там наступит старение населения и дефицит рабочих рук.

 

«И все же к 2050 году России придется искать новых доноров, и тогда взоры обратятся (и уже обращены) на страны Юго-Восточной и Южной Азии, так как для мигрантов, например, из стран Восточной Европы, Россия недостаточно привлекательна, в отличие от США и стран ЕС», предупредила Узкая.

 

По мнению Беслангурова, сценарий замещения коренного населения в будущем вероятен. Мигранты не ассимилируются, даже в смешанных браках. Чтобы избежать этой проблемы, Беслангуров предлагает проводить в стране политику деурбанизации — развитие сельских территорий.

 

«Люди должны захотеть жить и работать на селе. Фермерство должно стать модным. Модными профессиями должны быть не экономист и юрист, как 20 лет назад, и не айтишники или блогеры, как сейчас, а фермеры. Необходимо продвижение культа многодетной семьи среди молодого поколения по всем возможным каналам коммуникации, от кинематографа до условного тиктока», озвучил мнение эксперт.

 

В вопросе ассимиляции мигрантов мнения экспертов разошлись. Ольга Воробьева назвала ассимиляцию завершающим этапом принятия человека в обществе. Юлия Узкая же убеждена, что это мигрантам не нужно, поскольку стране не нужны потерявшие традиции и культуру люди.

 

«Нужны ли нашей стране Иваны, родства не помнящие, которые отказались — вынужденно или добровольно — от своей культуры, религии, традиций и привычек? Вопрос открытый. Точно так же они могут отказаться и от страны, в которую приехали. Тогда какой смысл их ассимилировать? Основная задача, на мой взгляд, — должно быть хорошо как для российского общества, так и для самого мигранта. Ассимиляция последнего не подразумевает», объяснила Узкая.

 

Россия — «Мекка» для азиатов или ковчег для западных традиционалистов?

 

В заключительной части доклада эксперты рассуждали о возможности превращения России в центр притяжения для мигрантов. Доцент МГУ Юлия Узкая предположила, что идеи евразийства актуальны сегодня и в демографии. России нужно следовать особому демографическому пути и вместо ассимиляции органично интегрировать приезжих в общество.


«Скорее всего, это обстоятельство с учетом крепнущего в мире понимания геополитической ситуации приведет к тому, что Россия может стать неким центром притяжения для людей из многих стран мира», спрогнозировала демограф.

 

Аналитик РГГУ Владимир Тимаков заявил, что РФ пока является «Меккой» лишь для мигрантов из Центральной Азии. По его словам, из-за различий между ними и коренным населением рост числа переселенцев может привести к внутреннему конфликту. Поэтому стоит обратить внимание на западных христиан.

 

«Вероятным сценарием является превращение России в ковчег для христианских консерваторов, которые будут покидать свои страны по мере распространения назойливой ЛГБТ-идеологии. Вряд ли это будет поток, сравнимый с потоком африканской иммиграции в Европу, но предполагать переселение в Россию нескольких миллионов консервативных христиан вполне реально», озвучил гипотезу Тимаков.

 

Доктор экономических наук Ольга Воробьева и вовсе убеждена, что для привлечения переселенцев нужно предоставить им нужные условия жизни. 

 

«Рост миграционной привлекательности (как и любой страны или региона) может быть связан только с ростом социально-экономического развития, уровня жизни, личной безопасности и защищенности, с перспективами для развития, обучения и воспитания детей, с развитием и доступностью здравоохранения», предложила Воробьева.

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#демография #миграция #мигранты #аборт #рождаемость #доклад
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