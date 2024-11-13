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Адвокат — о задержании жены экс-мэра Сочи Копайгородского: Держится стойко, вины в растрате не признает
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Сторона защиты будет настаивать на мере пресечения в виде запрета определенных действий Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Общество

Адвокат — о задержании жены экс-мэра Сочи Копайгородского: Держится стойко, вины в растрате не признает

Сторона защиты будет настаивать на мере пресечения в виде запрета определенных действий

Коллаж: Daily Storm

Адвокат Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, рассказала Daily Storm, что женщина вины по делу о растрате не признает. Сторона защиты будет настаивать на мере пресечения в виде запрета определенных действий, отметила Елизавета Меткина. Она утверждает, что в случае ареста подзащитной ее пятеро детей рискуют оказаться в детском доме.


«Будем причастность Янины Николаевны обжаловать. Считаю, это была уловка следствия, что ее вызвали на допрос [в качестве свидетеля по делу мужа] и предъявили обвинение. Грубо говоря, «замануха». Дети пока находятся с одной няней. Они под угрозой попасть в детский дом, если Янине будет избрана мера, связанная с лишением свободы. Мы будем бороться, чтобы был вынесен запрет определенных действий», — сказала адвокат.


Отвечая на вопрос, могли бы в случае ареста Янины забрать детей к себе их дедушки и бабушки, Меткина заметила: «Родственники есть, но они живут далеко». Других причин, почему родные не могут позаботиться о детях Копайгородских — юрист не озвучила.


Она также рассказала, что ранее Янина работала в зоне СВО в качестве военного корреспондента, а в это время за детьми присматривала няня. При этом адвокат не уточнила, с какими СМИ сотрудничала жена бывшего чиновника. Найти в открытом доступе публикации под авторством Янины Копайгородской с зоны проведения спецоперации корреспонденту Daily Storm не удалось.


27 сентября адвокат бывшего мэра Сочи Павел Зайцев говорил, что Янина была на СВО, но также не уточнил, в каком именно статусе и чем именно занималась женщин. «Она активно в этом [спецоперации] участвовала. В какой должности — не знаю, документов по этому поводу у меня нет», — отмечал юрист.


В настоящий момент, по словам Меткиной, женщина после задержания «стойко держится» и вины не признает. «Учитывая, что мы против того, чтобы ее вообще привлекали к уголовной ответственности и возбуждали на непонятных основаниях дело, — будем в принципе обжаловать меру пресечения», — добавил адвокат.


Силовики задержали супругу бывшего мэра Сочи по делу об особо крупной растрате. «112» писал, что у Янины Копайгородской арестовали кредитные счета на 100 миллионов рублей. Избрание меры пресечения в отношении Янины Копайгородской запланировано следствием на 13 ноября в Мещанском суде Москвы.


Муж Янины Копайгородской был арестован 25 сентября. Экс-чиновнику предъявили обвинение по делу об особо крупной растрате. До своего задержания и ареста Копайгородский проходил службу в зоне СВО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину мужчина не признает.

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Жена экс-мэра Сочи, арестованного по делу о растрате, воевала на СВО вместе с ним

Адвокат чиновника отметил, что Янина уже вернулась в Москву, а ее муж хочет доказать невиновность и просится на службу 27 сентября 2024
Dailystorm - Жена экс-мэра Сочи, арестованного по делу о растрате, воевала на СВО вместе с ним
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