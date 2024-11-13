Уволенный глава Суджанского района Курской области заявил о планах заниматься волонтерством

Уволенный глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал Daily Storm, что планирует заниматься волонтерством и эвакуировать людей из опасной зоны. По словам Богачева, он устал от госслужбы и горит желанием помогать местному населению.





«Планы у меня не меняются. Основная задача сейчас — освободить наш район, помочь его жителям, постараться вытащить их. У нас есть команда. И как получается — по одному, два, а иногда и три человека мы вытаскиваем с района. Поэтому я продолжу этим заниматься в дальнейшем — освобождать наш район. В Суджанском районе сейчас небезопасно жить и находиться», — сказал Богачев.





«Должности у меня сейчас нет. Я как волонтер. Просто занимаюсь этим как человек, который очень переживает за район и жителей, которые там остались. Это такой душевный позыв!» — добавил бывший чиновник.





После отставки у Богачева, по его словам, был разговор с губернатором Курской области. «Он пообещал не бросить», — признался собеседник. Но сказал, что не хочет сейчас возвращаться на госслужбу из-за накопившейся усталости.





12 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов во время встречи с жителями приграничных территорий региона отправил в отставку главу Суджанского района. Увольнение связано с недостаточными контактами Богачева с населением, пояснил Смирнов. Чиновники, которые не хотят заниматься этой работой, будут заменены, предупредил глава региона.





В Сети появились кадры, на которых видно, что во время встречи с населением Богачев некоторое время молча стоял на сцене с микрофоном под выкрики жителей: «Уходи!», «Он не нужен такой!», «Вон отсюда!». После этого губернатор взял у Богачева микрофон и указал, что руководителя Суджанского района не было на встрече с ним в воскресенье, когда он приглашал к себе всех глав приграничья. На объявление Смирнова об отставке Богачева люди отреагировали криками одобрения и аплодисментами.





Ранее эвакуированные жители Суджи устроили в Курске акцию протеста — они жаловались, что не получили компенсаций и жилищных сертификатов. Граждане также утверждали, что глава Суджанского района никак не мог с ними встретиться. Жители обвиняли чиновника в том, что он «бросил их во время эвакуации из района в момент атаки ВСУ и никак не помогал в течение трех месяцев после того, как они стали беженцами».





Александр Богачев был избран главой Суджанского района 16 сентября 2019 года. Срок его полномочий истекал в сентябре 2024-го, но был продлен в связи с отменой выборов в семи из 33 муниципалитетов Курской области 21 августа 2024 года. Центризбирком (ЦИК) принял это решение «в целях защиты жизни и здоровья граждан РФ» со ссылкой на протокол правительственной комиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации (о введении ЧС в регионе) и обращение избиркома Курской области.