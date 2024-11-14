«Мерзость и кощунство»: в Доме Романовых возмутились шуткой блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про расстрел царской семьи

В Сети ранее появилось видео, где блогер Стас Ай, Как Просто! Васильев рассуждает о любви к магии на Руси и шутит, что большевики «вылечили свинцом» цесаревича Алексея. В Доме Романовых назвали такие заявления мерзостью. Блогер оскорбил чувства верующих и исключил себя из числа порядочных людей, считает директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.





Он обратил внимание, что во все времена были люди, которые привлекали к себе внимание не служением чему-то высокому, а оплевыванию всего, что хотя бы немного выше их.





«Ясно, конечно, что это кощунство и оскорбление религиозных чувств. Но даже если бы речь шла не о цесаревиче, а о любом ребенке — такое глумление над мученической смертью маленького человека является отвратительным явлением. Просто сразу понятно, что за человек, который произносит такие вещи, и что за люди, которые дают ему возможность выступать на многочисленную аудиторию. То есть они себя исключили из числа порядочных людей навсегда. Соответствующие выводы о них, думаю, любой нормальный человек сделает», — заявил Закатов Daily Storm.





По его мнению, слова блогера являются к тому же и издевательством над нашей историей и просто противны. «Это мерзость. Может быть, с такими заявлениями люди рассчитывают, что начнутся возмущения и это им принесет хайп. Но все когда-то решится на весах божьих. Так что напрасно они это делают. Такие люди просто вызывают брезгливую жалость», — добавил собеседник.





С ним солидарен и советник канцелярии главы Дома Романовых в Крымском регионе Владислав Пилькевич. «Шутить в таком ракурсе даже над любым человеком — это кощунство. А тем более над святыми страстотерпцами. Бог ему [блогеру] cудья», — заключил Пилькевич.





В шутке про расстрел царской семье блогер сказал, что жена Николая II постоянно искала магов и пророков, чтобы предсказать судьбу или подлечить царевича, который с детства был очень болен. «Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом», — произнес затем Стас Ай, Как Просто! Васильев.





Позднее блогер в своем канале принес извинения. «Обещаю впредь осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про нашу историю, делая акцент исключительно на пендосах и прочих сатанистах», — написал он.