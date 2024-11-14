«В семье не без урода»: в РПЦ отреагировали на шутку блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про убийство царской семьи

В РПЦ не увидели оскорбления чувств верующих в шутке блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про расстрел царской семьи. Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что осуждает поступок ютьюбера. Царская семья причислена церковью к лику святых.





«В данном случае речь идет не о защите чувств верующих, а о моральной ущербности автора этих слов. Убежден, что в российском обществе нет тех, кто радовался бы смерти детей. Но в семье не без урода», — сказал Кипшидзе.





Блогер ранее в эфире Соловьев Live говорил, что супруга Николая II постоянно искала магов и пророков, чтобы подлечить с детства больного царевича. «Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом», — произнес Стас Ай, Как Просто! Васильев.





Позднее он извинился и пообещал «впредь осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про нашу историю». Но, несмотря на это, «Братство Академистов» — студенческое движение, созданное под крылом общества «Царьград» — составляет заявление в полицию для проверки слов блогера.





До этого гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал шутку Стаса «изблевом в бандеровском духе». Помимо «Царьграда», написать заявление на Стаса обещают активисты провластного движения «Сорок Сороков».





Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов в беседе с Daily Storm выразил мнение, что слова блогера —кощунство и оскорбление религиозных чувств людей. «Такие люди просто вызывают брезгливую жалость», — сказал он про поступок ютьюбера.