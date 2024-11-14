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«В семье не без урода»: в РПЦ отреагировали на шутку блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про убийство царской семьи
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Речь идет не о защите чувств верующих, а о моральной ущербности автора этих слов, считает Вахтанг Кипшидзе Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Общество

«В семье не без урода»: в РПЦ отреагировали на шутку блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про убийство царской семьи

Речь идет не о защите чувств верующих, а о моральной ущербности автора этих слов, считает Вахтанг Кипшидзе

Коллаж: Daily Storm

В РПЦ не увидели оскорбления чувств верующих в шутке блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про расстрел царской семьи. Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что осуждает поступок ютьюбера. Царская семья причислена церковью к лику святых.


«В данном случае речь идет не о защите чувств верующих, а о моральной ущербности автора этих слов. Убежден, что в российском обществе нет тех, кто радовался бы смерти детей. Но в семье не без урода», — сказал Кипшидзе.


Блогер ранее в эфире Соловьев Live говорил, что супруга Николая II постоянно искала магов и пророков, чтобы подлечить с детства больного царевича. «Кстати, я нахожу очень ироничным, что его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток, свинцом», — произнес Стас Ай, Как Просто! Васильев.


Позднее он извинился и пообещал «впредь осторожнее выбирать выражения и никогда не шутить про нашу историю». Но, несмотря на это, «Братство Академистов» — студенческое движение, созданное под крылом общества «Царьград» — составляет заявление в полицию для проверки слов блогера. 


До этого гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал шутку Стаса «изблевом в бандеровском духе». Помимо «Царьграда», написать заявление на Стаса обещают активисты провластного движения «Сорок Сороков».


Директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов в беседе с Daily Storm выразил мнение, что слова блогера —кощунство и оскорбление религиозных чувств людей. «Такие люди просто вызывают брезгливую жалость», — сказал он про поступок ютьюбера.

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«Мерзость и кощунство»: в Доме Романовых возмутились шуткой блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про расстрел царской семьи

Такие заявления ютьюбера оскорбляют чувства верующих, считает директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов 14 ноября 2024
Dailystorm - «Мерзость и кощунство»: в Доме Романовых возмутились шуткой блогера Стаса Ай, Как Просто! Васильева про расстрел царской семьи
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