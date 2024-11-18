Руководитель волонтерской группы «Помощь кореневцам» Мария Скроб рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться при эвакуации ветеранов Великой Отечественной войны из оккупированных районов Курской области. Их, чтобы уберечь от гибели, выносили прямо в простынях. Одна из таких бабулек — 98-летняя Клавдия Турсина-Войтова. Женщина имеет орден Красной Звезды и в свое время дошла до Берлина!
Печально, но факт: человек, с которым на 9 Мая так любили фотографироваться местные власти, в момент атаки оказался нужен лишь соседке да добровольцам.
«О ветеранах попросту забыли, — рассказывает Daily Storm волонтер Мария Скроб. — Как и об остальных. Бабушка была одинокой. За ней присматривала одна женщина... Она и обратилась в администрацию с просьбой, чтобы ее вывезли. На что услышала, что это опасно».
«Поэтому вывозили мы, — продолжает девушка. — Наш волонтер Иван Наумов, соседка и ее муж положили бабулю на простыню и вынесли к машине. А Ваня доставил ее в безопасное место».
По словам Марии, сейчас женщина находится в одном из санаториев-профилакториев, где и будет доживать свой век. Условия прекрасные. У нее даже не палата, а скорее номер. Но бабушка думает, что она еще в сороковых.
В Великую Отечественную юная Клава работала санинструктором и оказывала помощь солдатам и офицерам. Женщина имеет медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Участвовала в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Польши, в форсировании Одера и в штурме Зееловских высот.
«Мы ее недавно навещали,— говорит волонтер. — Спрашиваем: «Клавдия Дмитриевна, помните недавние обстрелы?» А она: «Помню, немцы били-били, прямо рядом с домом». Хотя это были уже не немцы! И рассказывала, как она просила командира о шинелях для военных.
Она называла Ваню сынком... Плакала. Пыталась целовать нам руки. И мы плакали вместе с ней!
Я рассказываю, а у меня мурашки. Ну вот как можно было бросить неходячего ветерана Великой Отечественной войны?!»
Еще одну женщину, тоже ветерана, пришлось вывозить прямо посреди химической атаки.
«Ребята едут, а кругом белый дым! — описывает Мария. — Взяли противогазы. Примчались, схватили бабушку на руки и вынесли. С ней все хорошо, она сейчас живет в Железногорске».
А вот в жизни самой Марии произошла страшная трагедия. Она потеряла сразу троих родных людей: маму, бабушку и отчима, которые жили в селе Краснооктябрьское.
«Они думали, что ВСУ не зайдут, и поэтому остались, — объясняет волонтер. — Тем более все писали, что это лишь на два дня, — а потом было уже поздно».
Прорваться в село ей удалось лишь в сентябре... Спасибо разведчикам, морпехам и десантуре! Однако дома ее уже не было:
«Я две недели ездила на завалы. Мы рыли, рыли, рыли... Когда прилетали дроны — убегали, потом возвращались. Через полмесяца я нашла первый фрагмент тела, а через несколько дней полностью обгоревшие кости троих человек, одного из которых я сразу узнала по титановой системе в позвоночнике. Такая была у мамы.
Мелкие косточки... Они даже не подлежат экспертизе!»
Все тела были свалены в одном месте, а мамина коляска валялась в стороне. Поэтому Мария уверена: ее родные были убиты.
Почему стала добровольцем? Нет, не в память, уверяет девушка. Будь все иначе, она бы все равно вернулась домой, чтобы спасать своих земляков.
«Это люди, — говорит она. — Я не могу их бросить!»