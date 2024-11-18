«Немцы били-били!»: приграничные волонтеры рассказали, как вывезли из-под обстрелов ВСУ 98-летнюю участницу Сталинградской битвы

«Поэтому вывозили мы, — продолжает девушка. — Наш волонтер Иван Наумов, соседка и ее муж положили бабулю на простыню и вынесли к машине. А Ваня доставил ее в безопасное место».

По словам Марии, сейчас женщина находится в одном из санаториев-профилакториев, где и будет доживать свой век. Условия прекрасные. У нее даже не палата, а скорее номер. Но бабушка думает, что она еще в сороковых.

В Великую Отечественную юная Клава работала санинструктором и оказывала помощь солдатам и офицерам. Женщина имеет медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Участвовала в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Польши, в форсировании Одера и в штурме Зееловских высот.

«Мы ее недавно навещали,— говорит волонтер. — Спрашиваем: «Клавдия Дмитриевна, помните недавние обстрелы?» А она: «Помню, немцы били-били, прямо рядом с домом». Хотя это были уже не немцы! И рассказывала, как она просила командира о шинелях для военных.

Она называла Ваню сынком... Плакала. Пыталась целовать нам руки. И мы плакали вместе с ней!

Я рассказываю, а у меня мурашки. Ну вот как можно было бросить неходячего ветерана Великой Отечественной войны?!»