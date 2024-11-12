В Москве задержали жену экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате

О задержании женщины также сообщил ТАСС. Отмечается, что «после допроса Янины Копайгородской в качестве подозреваемой в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении ее мужа Алексея Копайгородского, следователи приняли решение о ее задержании».





По словам адвоката Меткиной, следственный департамент МВД также предъявил жене экс-мэра обвинение в особо крупной растрате. Решается вопрос об избрании меры пресечения Копайгородской.





Telegram-канал «112» пишет, что у Янины Копайгородской арестовали кредитные счета на 100 миллионов рублей.





Ее мужа Алексея Копайгородского подозревают по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Экс-главе города-курорта грозит до 10 лет лишения свободы.





Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года, до этого был вице-губернатором Краснодарского края по внутренней политике.





14 мая Копайгородский обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой одобрить его отставку в связи с переходом на новое место работы. Он отправился на СВО добровольцем, писали СМИ.