СК России возбудил уголовное дело против литовца, справившего нужду на памятник Воинам-освободителям в Судже

Следственным комитетом России по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в реабилитация нацизма и повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, а также в публичном оправдании терроризма.





По данным следствия, 11 ноября Барткявичюс и иные лица, применяя фотосъемку, в общественном месте осквернили памятник на братской могиле 66 советских воинов, расположенной в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области.





Кроме того, Барткявичюс, находясь в городе Вильнюсе, публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холла», добавили в СК.





Там заявили, что следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск.