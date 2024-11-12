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СК России возбудил уголовное дело против литовца, справившего нужду на памятник Воинам-освободителям в Судже
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Также гражданин Литвы публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», указали в ведомстве undefined
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СК России возбудил уголовное дело против литовца, справившего нужду на памятник Воинам-освободителям в Судже

Также гражданин Литвы публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в «Крокус Сити Холле», указали в ведомстве

Следственным комитетом России по поручению его председателя Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса. Он подозревается в реабилитация нацизма и повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, а также в публичном оправдании терроризма.


По данным следствия, 11 ноября Барткявичюс и иные лица, применяя фотосъемку, в общественном месте осквернили памятник на братской могиле 66 советских воинов, расположенной в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области. 


Кроме того, Барткявичюс, находясь в городе Вильнюсе, публично оправдал действия лиц, причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холла», добавили в СК.


Там заявили, что следователи принимают меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск.

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В Госдуме предрекли смерть литовцу, который справил нужду на памятник Воинам-освободителям в Судже Курской области

Депутат Виталий Милонов полагает, что в Прибалтике найдутся «нормальные люди с совестью» для расправы над русофобом 12 ноября 2024
Dailystorm - В Госдуме предрекли смерть литовцу, который справил нужду на памятник Воинам-освободителям в Судже Курской области
#скр #уголовное дело #литва #реабилитация нацизма #александр бастрыкин
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