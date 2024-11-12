Хуснуллин заявил, что посетил Курскую область по поручению Путина и доложит ему об итогах встречи с жителями

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин приехал в Курскую область и рассказал, что посетил регион по поручению президента России Владимира Путина.





По информации KurskCity, Хуснуллин присутствовал на встрече губернатора области Алексея Смирнова с жителями эвакуированных территорий, когда был отправлен в отставку глава Суджанского района Александр Богачев.





«Мы сегодня по результатам совместной встречи доложим президенту о всех предлагаемых нами решениях», — сказал Хуснуллин.





Все вопросы предоставления мер социальной поддержки жителям Суджанского района взяты на контроль, также сообщил он.





Хуснуллин заявил, что жителям курского приграничья будут выплачивать 20 тысяч или 40 тысяч рублей за аренду жилья в зависимости от состава семьи. Жилищные сертификаты первоочередно предоставят многодетным семьям, пенсионерам, а также участникам спецоперации, уточнил вице-премьер.