Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года колонии

В 2023 году на врача пожаловалась 34-летняя вдова военнослужащего, которая привела сына на осмотр. По ее словам, врач спросила, почему мальчик капризно себя ведет, и мать объяснила, что его отец недавно погиб на СВО. В ответ Надежда якобы сказала, что он был законной «целью для Украины».





У Буяновой провели обыски. Ее уволили с работы, однако позже суд восстановил педиатра в должности. Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем суд отправил доктора в СИЗО. В окончательное обвинение против Буяновой включили мотив расовой, национальной или политической ненависти.





Прокурор требовал назначить врачу наказание в виде шести лет лишения свободы. В зале суда после вынесения приговора Буянова заявила, что человек должен сопереживать другим людям. Она поблагодарила тех, кто ее поддерживает.