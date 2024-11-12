Новости
Новости 18+
St
Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года колонии
18+
Она признана виновной в распространении фейков о ВС РФ undefined
Новости

Педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года колонии

Она признана виновной в распространении фейков о ВС РФ

Тушинский районный суд Москвы приговорил врача Надежду Буянову к 5,5 года лишения свободы. Женщину признали виновной по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (часть 2 статьи 207.3 УК). 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В 2023 году на врача пожаловалась 34-летняя вдова военнослужащего, которая привела сына на осмотр. По ее словам, врач спросила, почему мальчик капризно себя ведет, и мать объяснила, что его отец недавно погиб на СВО. В ответ Надежда якобы сказала, что он был законной «целью для Украины».


У Буяновой провели обыски. Ее уволили с работы, однако позже суд восстановил педиатра в должности. Сначала Буянова находилась под запретом определенных действий, затем суд отправил доктора в СИЗО. В окончательное обвинение против Буяновой включили мотив расовой, национальной или политической ненависти.


Прокурор требовал назначить врачу наказание в виде шести лет лишения свободы. В зале суда после вынесения приговора Буянова заявила, что человек должен сопереживать другим людям. Она поблагодарила тех, кто ее поддерживает.

#суд #приговор #фейки об армии
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...