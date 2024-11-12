В ЦБ России опровергли заявления депутата от КПРФ о снижении ключевой ставки с марта 2025 года

«Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки», — заявили представители ЦБ.





По информации РБК со ссылкой на регулятор, «траектория ключевой ставки опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров Банка России 25 октября 2024 года».





Ранее депутат Госдумы от КПРФ, член комитета Думы по аграрным вопросам Мария Прусакова написала в своем Telegram-канале, что Набиуллина на встрече с коммунистами информировала: ключевая ставка с марта «будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года».