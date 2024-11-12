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В ЦБ России опровергли заявления депутата от КПРФ о снижении ключевой ставки с марта 2025 года
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Парламентарий Мария Прусакова ранее сообщала о встрече Эльвиры Набиуллиной с фракцией undefined
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В ЦБ России опровергли заявления депутата от КПРФ о снижении ключевой ставки с марта 2025 года

Парламентарий Мария Прусакова ранее сообщала о встрече Эльвиры Набиуллиной с фракцией

Центральный Банк России опроверг информацию о том, что его председатель Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ дала прогноз по понижению ключевой ставки. Ставка будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, подчеркнули в регуляторе.

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«Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки», — заявили представители ЦБ. 


По информации РБК со ссылкой на регулятор, «траектория ключевой ставки опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания совета директоров Банка России 25 октября 2024 года». 


Ранее депутат Госдумы от КПРФ, член комитета Думы по аграрным вопросам Мария Прусакова написала в своем Telegram-канале, что Набиуллина на встрече с коммунистами информировала: ключевая ставка с марта «будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года».

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина позднее заявила, что без повышения ключевой ставки в РФ произошел бы «взрывной» рост кредитования. Центробанк был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике, так как это новая ситуация для экономики страны, указала председатель Банка России. 

#цб #набиуллина #ключевая ставка
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