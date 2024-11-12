Глава Минфина Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

Министр посоветовал гражданам хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.





«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — отметил министр в комментарии «ТАСС.Дети».





Президент России Владимир Путин ранее высказал мнение, что использование доллара «как средства достижения политических целей» подрывает к нему доверие. Он подчеркнул, что доллар остается важнейшим инструментом мировых финансов.