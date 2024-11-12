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Глава Минфина Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары
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Также он посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа undefined
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Глава Минфина Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

Также он посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа

Россиянам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями. Так глава Министерства финансов России Антон Силуанов ответил на вопрос о том, пользоваться ли россиянам американской валютой.

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Министр посоветовал гражданам хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.


«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — отметил министр в комментарии «ТАСС.Дети». 


Президент России Владимир Путин ранее высказал мнение, что использование доллара «как средства достижения политических целей» подрывает к нему доверие. Он подчеркнул, что доллар остается важнейшим инструментом мировых финансов. 

#силуанов #минфин #доллар
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