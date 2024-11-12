В Курской области отправили в отставку главу Суджанского района Богачева

Губернатор Курской области Алексей Смирнов снял с поста главу Суджанского района Александра Богачева. По данным Telegram-канала «Суджа Родная», это произошло на встрече руководства региона с местными жителями.





Решение губернатора уволить Богачева было встречено бурными аплодисментами.





Отмечается, что ранее Смирнов на оперативном совещании «высказывал жесткие замечания главам районов и их подчиненным за то, что районные и муниципальные чиновники очень слабо работают с жителями своих районов».