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Медведев словами «француз кукарекает» описал политику президента Макрона в отношении Украины
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Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что «плохой сценарий» развития событий остается вероятным undefined
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Медведев словами «француз кукарекает» описал политику президента Макрона в отношении Украины

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что «плохой сценарий» развития событий остается вероятным

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев словами «француз кукарекает» описал политику президента Эммануэля Макрона в отношении конфликта на Украине. По мнению Медведева, у европейских лидеров после победы на выборах в США Дональда Трампа началось осеннее обострение.

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«Просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные да и просто умные лидеры Европы ушли в историю», — написал Медведев в Telegram.


По его словам, взамен им «пришли ничтожества с завышенной самооценкой». 


«А значит, плохой сценарий остается самым вероятным», — заключил зампред Совбеза. 


Политик в очередной раз напомнил, что заигрывания Запада с «ультиматумами России» и угрозами поставки нового оружия ведут к переходу конфликта в самую опасную стадию.

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