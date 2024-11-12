Медведев словами «француз кукарекает» описал политику президента Макрона в отношении Украины

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев словами «француз кукарекает» описал политику президента Эммануэля Макрона в отношении конфликта на Украине. По мнению Медведева, у европейских лидеров после победы на выборах в США Дональда Трампа началось осеннее обострение.
«Просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные да и просто умные лидеры Европы ушли в историю», — написал Медведев в Telegram.
По его словам, взамен им «пришли ничтожества с завышенной самооценкой».
«А значит, плохой сценарий остается самым вероятным», — заключил зампред Совбеза.
Политик в очередной раз напомнил, что заигрывания Запада с «ультиматумами России» и угрозами поставки нового оружия ведут к переходу конфликта в самую опасную стадию.