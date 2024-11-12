Протестующие в Абхазии перекрыли трассу в Россию

Основная трасса из Абхазии к границе России будет разблокирована в случае освобождения из изолятора временного содержания шестерых активистов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на протестующих.





Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне протестов провел экстренное заседание Совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о принимаемых мерах по предотвращению противоправных действий, сообщила пресс-служба президента.





Протесты в Сухуме начались 11 ноября после задержания активистов. Они выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.





Более 200 человек перекрыли Гумистинский мост. Через него проходит трасса к российской границе.