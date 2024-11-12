В Ростовской области при пожаре погибли шесть человек

Жертвами пожара в частном жилом доме в Семикаракорском районе Ростовской области стали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.





Там уточнили, что возгорание произошло в частном жилом доме, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожар зафиксировали в 01:45 мск.





Ранее в региональном ГУ МЧС сообщалось о пяти погибших. Позже в МЧС России также заявили, что на пожаре пострадали два человека.





20 октября при тушении пожара в квартире двухэтажного многоквартирного дома в поселке Уральский Пермского края спасатели нашли тела трех мальчиков в возрасте одного года, трех и пяти лет. Их мать была госпитализирована с ожогами.





21 октября трагедия произошла в Тульской области. Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в деревне Демидовка. Были обнаружены тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет. Об этом сообщили в МЧС России.