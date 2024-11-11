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Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области
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По его словам, рядом с сооружением находится множество жилых домов undefined
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Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области

По его словам, рядом с сооружением находится множество жилых домов

Командование ВСУ готовит массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эфире программы «Вечер» на телеканале «Россия».


По его словам, поступила оперативная информация о том, что украинские военные готовят «вопиющую провокацию и военное преступление». Цель командования ВСУ — обезопасить себя от будущего наступления на Запорожье, так как «именно на этом участке линия фронта находится особенно близко».


Кроме того, ВСУ хотят усложнить обстановку в прифронтовой Васильевке — городе в Запорожской области, расположенном на левом берегу реки Карачекрак, которая впадает в Днепр.


Рогов отметил, что рядом с большой дамбой находится множество жилых домов.


Ранее российские военкоры сообщили, что украинские военные подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище, чтобы затопить окрестности и замедлить тем самым продвижение Российской армии. Telegram-канал военкоров «Русской весны» отмечал, что вода уже начала затапливать окрестные поселки.

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#рф #всу #спецоперация #запорожская область
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