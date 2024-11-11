Смирнов: Затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ превысят 700 миллиардов рублей

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что общие затраты на восстановление региона после вторжения Вооруженных сил Украины превысят 700 миллиардов рублей. Ранее глава региона рассказывал, что только на социальные выплаты жителям области потребуется не менее 100 миллиардов рублей.





Смирнов выступил на оперативном совещании, его цитирует ТАСС. Он рассказал, что для восстановления территорий региона, где проходили боевые действия, «либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации» потребуется 118 миллиардов рублей.





Общие затраты на восстановление Курской области рассчитываются с учетом ущерба, нанесенного компаниям, агропромышленному комплексу, социальным учреждениям, инфраструктуре и другим объектам.





7 ноября Смирнов говорил, что только на социальные выплаты жителям региона, пострадавшим от вторжения ВСУ, понадобится не менее 100 миллиардов рублей. По его словам, в областном бюджете нет таких денег, поэтому местные власти рассчитывают на помощь федерального центра.