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Москалькова: На Украине нашли 13 россиян, перемещенных из Курской области
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Сейчас ведутся переговоры об их возвращении в Россию undefined
Новости

Москалькова: На Украине нашли 13 россиян, перемещенных из Курской области

Сейчас ведутся переговоры об их возвращении в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в Сумской области Украины были найдены 13 россиян, перемещенных из Курской области. Сейчас ведутся переговоры об их возвращении в РФ, добавила омбудсмен.


Главное, чтобы мирным жителям обеспечили безопасность и вернули их на родину, цитирует правозащитницу «Коммерсантъ».


Омбудсмен рассказала, что больше всего обращений от жителей Курской области приходит по поводу выделения жилищных свидетельств. По ее словам, региональные власти «очень глубоко работают по этой теме».


В октябре Татьяна Москалькова говорила, что получила обращения о поиске более тысячи жителей Курской области.


В этом же месяце уполномоченный по правам человека рассказывала, что в результате атак Украины в 2022-2024 годах погибли по меньше мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Еще 1157 человек пострадали.

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Dailystorm - Москалькова: Около 400 человек погибли в приграничье при атаках ВСУ
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