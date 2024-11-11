Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. О беседе политиков сообщили источники газеты The Washington Post.

Публикации о разговоре Путина и Трампа «полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», сказал на брифинге Песков. Ни беседа, ни встреча политиков пока не запланированы, добавил пресс-секретарь президента РФ.





Источники издания The Washington Post утверждали, будто бы Дональд Трамп 7 ноября позвонил Владимиру Путину. Избранный президент США якобы посоветовал российскому коллеге не обострять конфликт на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.





В публикации также говорилось, что Трамп и Путин обсудили мирное сосуществование в Европе, а американский политик заявил о заинтересованности в следующих беседах, чтобы обсудить скорое разрешение конфликта на Украине.