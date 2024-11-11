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Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
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Издание The Washington Post писало, что политики обсудили ситуацию на Украине undefined
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Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

Издание The Washington Post писало, что политики обсудили ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. О беседе политиков сообщили источники газеты The Washington Post.

 

Публикации о разговоре Путина и Трампа «полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», сказал на брифинге Песков. Ни беседа, ни встреча политиков пока не запланированы, добавил пресс-секретарь президента РФ.


Источники издания The Washington Post утверждали, будто бы Дональд Трамп 7 ноября позвонил Владимиру Путину. Избранный президент США якобы посоветовал российскому коллеге не обострять конфликт на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.


В публикации также говорилось, что Трамп и Путин обсудили мирное сосуществование в Европе, а американский политик заявил о заинтересованности в следующих беседах, чтобы обсудить скорое разрешение конфликта на Украине.

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The Washington Post: Трамп позвонил Путину и обсудил конфликт на Украине

Издание утверждает, что американский политик попросил российского президента не идти на эскалацию 11 ноября 2024
Dailystorm - The Washington Post: Трамп позвонил Путину и обсудил конфликт на Украине
#путин #украина #песков #трамп
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