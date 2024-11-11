Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил сохранить ставку 2% по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.





По поручению Путина правительство также должно будет увеличить до миллиона рублей выплату на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в Чукотском автономном округе и в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).





К декабрю 2024 года кабмину нужно утвердить мероприятия по развитию воздушных перевозок внутри ДФО. Планируется, что к 2030 году объем воздушных перевозок составит не менее четырех миллионов пассажиров в год.





Также предполагается, что с начала 2025 года начнется реализация программы «Земский работник культуры» на Дальнем Востоке. По ней в случае переезда в регионы Дальневосточного федерального округа специалисты единовременно будут получать по два миллиона рублей. Для этих работников также будет действовать программа «Дальневосточная и арктическая ипотека».