Федеральная служба безопасности заявила, что пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил России. За угон воздушного судна украинская разведка предлагала российскому летчику от 600 тысяч до 750 тысяч долларов, а также постоянный вид на жительство для всей его семьи в Чехии.





Украинская сторона хотела, чтобы российский вертолет был доставлен на контролируемую ВСУ территорию. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.





Российские правоохранители вскрыли позиции противовоздушной обороны и местонахождение украинских военных. По ним нанесли огневое поражение.





Телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ огласил сумму вознаграждения, которую предлагало российскому летчику ГУР. Федеральная служба безопасности РФ контролировала операцию Киева с ноября 2023 года.