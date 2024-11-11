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ФСБ: Украинская разведка предлагала летчику до 750 тысяч долларов за угон вертолета из России
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Россиянину также обещали постоянный вид на жительство для всей семьи в Чехии, сообщают правоохранители undefined
Новости

ФСБ: Украинская разведка предлагала летчику до 750 тысяч долларов за угон вертолета из России

Россиянину также обещали постоянный вид на жительство для всей семьи в Чехии, сообщают правоохранители

Федеральная служба безопасности заявила, что пресекла операцию Главного управления разведки Минобороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил России. За угон воздушного судна украинская разведка предлагала российскому летчику от 600 тысяч до 750 тысяч долларов, а также постоянный вид на жительство для всей его семьи в Чехии.


Украинская сторона хотела, чтобы российский вертолет был доставлен на контролируемую ВСУ территорию. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.


Российские правоохранители вскрыли позиции противовоздушной обороны и местонахождение украинских военных. По ним нанесли огневое поражение.


Телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ огласил сумму вознаграждения, которую предлагало российскому летчику ГУР. Федеральная служба безопасности РФ контролировала операцию Киева с ноября 2023 года.

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#украина #фсб #разведка
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