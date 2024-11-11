Минобрнауки сообщило, что в российских вузах обучаются почти 13 тысяч участников СВО

В российских вузах обучаются более 12,8 тысячи участников специальной военной операции. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство науки и высшего образования РФ.





Еще более 21,6 тысячи студентов — дети военных.





В 2023 учебном году было принято 1,2 тысячи участников СВО и 8,1 тысячи детей военнослужащих. На бесплатное обучение перевели 448 военных и 420 детей участников спецоперации.





Министерство уточнило, что в 212 из 234 подведомственных вузах были созданы психологические службы. Они оказывают психологическую помощь участникам спецоперации и студентам, потерявшим близких на СВО.





С 2022 года на базе 370 высших учебных заведений открыли штабы акции «Мы вместе». В них работают более 75 тысяч студентов из 81 региона. В рамках акции участникам спецоперации отправили около 40 тонн гуманитарных грузов.