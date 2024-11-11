В Москве заочно арестовали судью Международного уголовного суда

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) Хайкеля Бен Махфуда. Ранее именно он выдал санкцию на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.





Бен Махфудуа заочно обвинили по статье о незаконном заключении под стражу и объявили в международный розыск. Об этом со ссылкой на Басманный суд сообщают ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».





Хайкель Бен Махфуд — юрист из Туниса. Он стал судьей МУС в марте 2024 года.





Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова в июне из-за конфликта на Украине. МУС считает, что экс-министр обороны и начальник Генштаба якобы должны нести уголовную ответственность за преступление против человечности.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.