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МИД опроверг сообщения о пролете российских дронов над Молдавией
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Ранее Кишинев заявил, что на территории Молдавии якобы нашли беспилотники из РФ undefined
Новости

МИД опроверг сообщения о пролете российских дронов над Молдавией

Ранее Кишинев заявил, что на территории Молдавии якобы нашли беспилотники из РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла сообщения о пролете российских дронов над Молдавией. Ранее Кишинев заявил, что на территории Молдавии якобы нашли беспилотники из РФ.


Захарова заявила, что Москва отвергает антироссийские выпады, которые стали нормой в Республике Молдова.


Кишинев не представил никаких доказательств, что дрон был российским и был запущен из нашей страны, отметила представитель МИД. О доказательствах никогда не сообщат, потому что их нет, добавила Захарова.


В МИД подчеркнули, что Россия «не применяет и не прокладывает маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств». К таким странам относится в том числе Молдавия.


Министерство иностранных дел Молдавии 10 ноября заявило, что в Каушанском и Рышканском районах республики нашли дроны, будто бы выпущенные из России для отвлечения противовоздушной обороны Украины. Кишинев также обвинил Москву в том, что она якобы подвергла угрозе жизни молдаван.

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