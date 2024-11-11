МИД опроверг сообщения о пролете российских дронов над Молдавией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла сообщения о пролете российских дронов над Молдавией. Ранее Кишинев заявил, что на территории Молдавии якобы нашли беспилотники из РФ.





Захарова заявила , что Москва отвергает антироссийские выпады, которые стали нормой в Республике Молдова.





Кишинев не представил никаких доказательств, что дрон был российским и был запущен из нашей страны, отметила представитель МИД. О доказательствах никогда не сообщат, потому что их нет, добавила Захарова.





В МИД подчеркнули, что Россия «не применяет и не прокладывает маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств». К таким странам относится в том числе Молдавия.





Министерство иностранных дел Молдавии 10 ноября заявило, что в Каушанском и Рышканском районах республики нашли дроны, будто бы выпущенные из России для отвлечения противовоздушной обороны Украины. Кишинев также обвинил Москву в том, что она якобы подвергла угрозе жизни молдаван.