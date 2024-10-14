Москалькова: Около 400 человек погибли в приграничье при атаках ВСУ

По меньше мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли и еще 1157 человек были ранены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022–2024 годах, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на конференции в Дохе, посвященной защите детей и других уязвимых групп в условиях войны и миграции.