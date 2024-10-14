Москалькова: Около 400 человек погибли в приграничье при атаках ВСУ

По меньше мере 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей погибли и еще 1157 человек были ранены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022–2024 годах, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на конференции в Дохе, посвященной защите детей и других уязвимых групп в условиях войны и миграции.
Омбудсмен подчеркнула, что расстрелы мирного населения в их собственных домах при попытках эвакуации — это грубейшее нарушение обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта. Для спасения детей Россия организовала их вывоз в безопасные регионы, добавила она.
Также Москалькова обратила внимание, что самыми незащищенными в условиях вооруженных конфликтов становятся люди с психическими расстройствами. Из-за атак ВСУ из Курска в Подмосковье вывезли 500 подобных больных, уточнила она.
Ранее Москалькова заявила, что в России создали 960 пунктов временного размещения граждан из приграничных регионов. Там находятся 30 415 человек, в том числе 7670 детей.