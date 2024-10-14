Водителей, которые скрывают номера автомобилей, будут лишать прав на полтора года

Водителей будут лишать прав за использование устройств, которые позволяют скрыть или видоизменить регистрационный номер автомобиля. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее водителя, управляющего транспортом без номеров или скрывающего номер, могли оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав на срок от одного до трех месяцев.
Новый закон вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым подобных водителей будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат.
За повторную езду без номеров будут лишать прав на такой же срок. Новые нормы вступают в силу с 14 октября 2024 года.