Онищенко: Ковид через восемь лет может снова спровоцировать пандемию

На вопрос корреспондентки Daily Storm о том, какие вирусы могут вызвать массовое заболевание, как в случае с COVID-19 несколько лет назад, академик ответил, что сегодня ученым известно только 5–10% микромира и остальные микроорганизмы «могут преподнести сюрпризы отрицательного свойства, если мы бездумно вторгнемся в эту природу».