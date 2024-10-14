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Онищенко: Ковид через восемь лет может снова спровоцировать пандемию
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Академик РАН рассказал, какие вирусы могут вызвать массовые заболевания undefined
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Онищенко: Ковид через восемь лет может снова спровоцировать пандемию

Академик РАН рассказал, какие вирусы могут вызвать массовые заболевания

Вирус ковида где-нибудь лет через 8–10 снова может о себе заявить, рассказал Daily Storm академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС».

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На вопрос корреспондентки Daily Storm о том, какие вирусы могут вызвать массовое заболевание, как в случае с COVID-19 несколько лет назад, академик ответил, что сегодня ученым известно только 5–10% микромира и остальные микроорганизмы «могут преподнести сюрпризы отрицательного свойства, если мы бездумно вторгнемся в эту природу».

«После ковида начала разрабатываться конвенция, где мировое медицинское и вирусологическое сообщество определяет самых вероятных кандидатов из тех вирусов и микробов, которые мы знаем, которые могут привести к пандемии. Эта пандемия X сегодня насчитывает 40 вирусов и микробов», — сказал Онищенко.

По его словам, вспышки болезней будут возможны из-за преодоления вирусами межвидового барьера, как было с ковидом, который раньше не вредил человеку.

Академик РАН напомнил, что вспышки некоторых болезней до сих пор не подавлены окончательно. В пример он привел седьмую пандемию холеры, которая продолжается с 1960-х.

Также Онищенко отметил, что пандемия может начаться и из-за вируса Марбург, вспышка которого произошла в сентябре в Руанде. Пока Марбург нечем лечить, но можно сделать вакцину. В России прививку от болезни создал центр «Вектор», сейчас идет подготовка документов для получения разрешения на проведение клинических испытаний.

#онищенко #вирус #ковид
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