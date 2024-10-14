Суд арестовал блогера Литвина за нападение на болельщика

Кузьминский районный суд Москвы арестовал на 13 суток президента медиакоманды Lit Energy и видеоблогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время матча Медиалиги, сообщают СМИ из зала суда.
Литвина признали виновным по статье о мелком хулиганстве. В ходе заседания он признал свою вину и выразил сожаление, что не может «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию».
Кроме того, видеоблогера дисквалифицировали на полгода, заявил «РБК Спорту» глава Медиалиги Николай Осипов. По его словам, Медиалига готовит ряд дисциплинарных положений, в которых будет введена система штрафов и последующей дисквалификации команд, чьи болельщики используют нецензурные выражения.
Литвина задержали 12 октября на матче Медиалиги в Москве. Во время игры один из болельщиков ростовской команды выкрикнул оскорбление в адрес Литвина, после чего тот ударил фаната.