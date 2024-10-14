Новости
Новости 18+
St
Суд арестовал блогера Литвина за нападение на болельщика
18+
Медиалига отстранила его от футбола на полгода undefined
Новости

Суд арестовал блогера Литвина за нападение на болельщика

Медиалига отстранила его от футбола на полгода

Кузьминский районный суд Москвы арестовал на 13 суток президента медиакоманды Lit Energy и видеоблогера Михаила Литвина за нападение на болельщика во время матча Медиалиги, сообщают СМИ из зала суда.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Литвина признали виновным по статье о мелком хулиганстве. В ходе заседания он признал свою вину и выразил сожаление, что не может «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию».

Кроме того, видеоблогера дисквалифицировали на полгода, заявил «РБК Спорту» глава Медиалиги Николай Осипов. По его словам, Медиалига готовит ряд дисциплинарных положений, в которых будет введена система штрафов и последующей дисквалификации команд, чьи болельщики используют нецензурные выражения.

Литвина задержали 12 октября на матче Медиалиги в Москве. Во время игры один из болельщиков ростовской команды выкрикнул оскорбление в адрес Литвина, после чего тот ударил фаната. 

#арест #суд #футбол #блогер
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...