Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Из сводки ведомства следует, что за прошедшие сутки бойцы группировки «Восток» поразили живую силу и технику трех бригад Вооруженных сил Украины в районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.
Украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана», а также Caesar производства Франции, уточнили в министерстве.
Кроме того, с помощью авиации, беспилотников и артиллерии российские военные нанесли поражение скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 119 районах.