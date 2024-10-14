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Минобороны: Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области
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ВСУ потеряли до 120 военных undefined
Новости

Минобороны: Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

ВСУ потеряли до 120 военных

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Левадное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

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Из сводки ведомства следует, что за прошедшие сутки бойцы группировки «Восток» поразили живую силу и технику трех бригад Вооруженных сил Украины в районах Донецкой Народной Республики (ДНР) и Запорожской области.

Украинская армия потеряла до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана», а также Caesar производства Франции, уточнили в министерстве.

Кроме того, с помощью авиации, беспилотников и артиллерии российские военные нанесли поражение скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 119 районах.

#минобороны #днр #запорожская область
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