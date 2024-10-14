«Зайчики были и будут»: Онищенко раскритиковал законодателей, стремящихся сделать квадробинг незаконным

Массового распространения квадробинга в Москве нет, а законодатели склонны к «сабельным атакам», заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС».
Онищенко обратил внимание, что каждое поколение привносит что-то новое. Например, он в молодости увлекался группой The Beatles, которая когда-то тоже вызывала «массовую истерику». Также он раскритиковал законодателей, которые выдвигают предложения сделать это увлечение вне закона.
«Общественное мнение по-разному реагирует. Наша представительная власть, склонная к сабельным атакам на общественное мнение, предлагает все запретить, установить уголовную ответственность и так далее», — сказал Онищенко.
Он отметил, что движение квадроберов только изучается. По его словам, нельзя утверждать, что квадробинг — это болезнь. А если родители водят своих детей, копирующих поведение животных, на поводке, у них, «скорее всего, психиатрия какая-то».
На вопрос ведущей, можно ли на Новый год надевать маски зайчиков, белочек и собачек, Онищенко ответил, что «зайчики были и будут» и это нормально.