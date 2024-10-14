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Суд оштрафовал комика Гаврилова за дискредитацию армии
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Он полностью признал свою вину undefined
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Суд оштрафовал комика Гаврилова за дискредитацию армии

Он полностью признал свою вину

Нижегородский районный суд оштрафовал комика Дмитрия Гаврилова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, пишет ТАСС.

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На YouTube-канале Гаврилова 20 января 2023 года было опубликовано видео с признаками, подпадающими под административное правонарушение.

Гаврилов полностью признал свою вину и принес свои извинения ВС России. Он уверяет, что ролик был размещен с юмористической целью. Адвокат Гаврилова сообщил, что сторона не намерена обжаловать решение суда.

Гаврилова задержали в начале сентября и отправили под арест на 13 суток по делу об унижении человеческого достоинства. Позже на него завели дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

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