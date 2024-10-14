Суд оштрафовал комика Гаврилова за дискредитацию армии

Нижегородский районный суд оштрафовал комика Дмитрия Гаврилова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России, пишет ТАСС.
На YouTube-канале Гаврилова 20 января 2023 года было опубликовано видео с признаками, подпадающими под административное правонарушение.
Гаврилов полностью признал свою вину и принес свои извинения ВС России. Он уверяет, что ролик был размещен с юмористической целью. Адвокат Гаврилова сообщил, что сторона не намерена обжаловать решение суда.
Гаврилова задержали в начале сентября и отправили под арест на 13 суток по делу об унижении человеческого достоинства. Позже на него завели дело по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России.