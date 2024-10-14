Песков заявил, что идею налога на бездетность необходимо изучить

В РПЦ инициативу также раскритиковали. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что публичные высказывания о введении налога на бездетность являются провокацией, направленной на то, чтобы помешать принятию законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.