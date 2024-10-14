Песков заявил, что идею налога на бездетность необходимо изучить

В вопросе введения налога на бездетность требуется анализ в том числе советского опыта, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, подробности предложения о введении этого налога Кремлю неизвестны. По мнению Пескова, на рождаемость такой налог вряд ли повлияет, а анализом данной инициативы должны заняться специалисты.
Вернуть налог на бездетность предложил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт, пишет РБК. Парламентарий считает, что собранные с этого налога средства должны идти на модернизацию детских домов в стране.
Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина с ним не согласилась, отметив, что принятие такого закона будет политически несвоевременно и безнравственно.
В РПЦ инициативу также раскритиковали. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов заявил РИА Новости, что публичные высказывания о введении налога на бездетность являются провокацией, направленной на то, чтобы помешать принятию законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.