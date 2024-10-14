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Ребенок получил ранение при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
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Также в больнице скончалась раненая женщина undefined
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Ребенок получил ранение при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Также в больнице скончалась раненая женщина

Двухлетняя девочка получила ранение в результате обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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По его словам, родители вместе с ребенком обратились в больницу самостоятельно. У девочки диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания ей медицинской помощи она продолжит лечение амбулаторно.

Также, добавил губернатор, в больнице Белгорода скончалась женщина, которая 12 октября получила ранение в результате атаки беспилотника в селе Устинка.

Кроме того, при обстреле Белгородского района были ранены два бойца самообороны. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в областную клиническую больницу.

Ранее Гладков сообщал, что в результате атаки БПЛА в селе Отрадное Белгородского района погиб мирный житель.

#белгородская область #раненые #гладков
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