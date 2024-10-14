В Калифорнии заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

На предвыборном митинге кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Калифорнии полицейские задержали мужчину с оружием. Шериф округа Риверсайд Чед Бьянко заявил, что полиция предотвратила третье покушение на Трампа. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, жителя Лас-Вегаса Вема Миллера остановили 12 октября на полицейском контрольно-пропускном пункте. Правоохранители обыскали его внедорожник и обнаружили дробовик, заряженный пистолет и обойму повышенной емкости.
Миллера задержали и предъявили ему обвинения в нарушении правил хранения оружия, однако в тот же день отпустили под залог. Отмечается, что попасть на мероприятие мужчина пытался по поддельному пропуску для прессы.
Федеральное бюро расследований (ФБР) полагает, что попытка Миллера проникнуть на митинг не была покушением на жизнь политика. По мнению ФБР, в президентской гонке Миллер поддерживает республиканцев, а оружие носил ради личной защиты.
Сам же обвиняемый считает абсолютно необоснованными заявления о том, что он пытался совершить покушение на Трампа. Миллер сказал изданию Southern California News Group, что шокирован тем, что его обвиняют в намерении причинить вред политику, которого он поддерживает.