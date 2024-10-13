ZDF: Встречи в формате «Рамштайн» в ближайшее время не будет

Поездка Байдена в Германию и Анголу, запланированная на 10–15 октября, была отложена из-за надвигающегося на США мощного урагана «Милтон». В связи с этим была отменена и встреча контактной группы по военному содействию Украине — мероприятие должно было пройти на авиабазе Рамштайн в Германии 12 октября.