До 23 выросло число пострадавших при обрушении декораций на съемках в Ленобласти

Число пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области увеличилось до 23, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.
Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. Госпитализировали женщину в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у нее переломы обеих костей голени.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших, среди которых было четыре человека в тяжелом состоянии.
В Лужском районе Ленобласти во время съемок обрушился пол декоративного вагона. Также обломились доски деревянного перрона. Режиссер фильма Карен Геворкян в разговоре с РЕН ТВ сказал, что ничего критичного не произошло, поэтому съемки продолжатся.