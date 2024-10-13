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До 23 выросло число пострадавших при обрушении декораций на съемках в Ленобласти
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У пострадавшей женщины переломы обеих голеней undefined
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До 23 выросло число пострадавших при обрушении декораций на съемках в Ленобласти

У пострадавшей женщины переломы обеих голеней

Число пострадавших при обрушении декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области увеличилось до 23, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

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Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины. Госпитализировали женщину в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у нее переломы обеих костей голени.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших, среди которых было четыре человека в тяжелом состоянии.

В Лужском районе Ленобласти во время съемок обрушился пол декоративного вагона. Также обломились доски деревянного перрона. Режиссер фильма Карен Геворкян в разговоре с РЕН ТВ сказал, что ничего критичного не произошло, поэтому съемки продолжатся.

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