До 23 выросло число пострадавших при обрушении декораций на съемках в Ленобласти

В Лужском районе Ленобласти во время съемок обрушился пол декоративного вагона. Также обломились доски деревянного перрона. Режиссер фильма Карен Геворкян в разговоре с РЕН ТВ сказал, что ничего критичного не произошло, поэтому съемки продолжатся.