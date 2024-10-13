Дело о покушении на убийство завели после взрыва газа в Уфе

Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Уфе после взрыва газовоздушной смеси в квартире жилого дома, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
По версии следствия, хозяин квартиры, где и взорвался газ, решил убить своего соседа из неприязни. Для этого он в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома снял с газовой трубы заглушку, которую туда поставили коммунальщики за неуплату. От взрыва газовоздушной смеси и последующего возгорания пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый.
Оба пострадавших после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. В доме значительно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество.
Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Специалисты осматривают квартиры и конструкции дома, допрашивают свидетелей.
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме в Уфе 13 октября. В результате в одной из квартир начался пожар.