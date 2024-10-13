Дело о покушении на убийство завели после взрыва газа в Уфе

По версии следствия, хозяин квартиры, где и взорвался газ, решил убить своего соседа из неприязни. Для этого он в своей квартире на втором этаже пятиэтажного дома снял с газовой трубы заглушку, которую туда поставили коммунальщики за неуплату. От взрыва газовоздушной смеси и последующего возгорания пострадали находившаяся в доме женщина и сам подозреваемый.