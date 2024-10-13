На киносъемках в Ленинградской области из-за поломки декорации пострадали 15 человек

В момент происшествия Геворкян находился в эпицентре событий вместе с оператором, но сам не пострадал. Его слова приводит Telegram-канал «112». Медпомощь понадобилась оператору. По словам режиссера, первую помощь оказала бригада медиков, дежуривших на съемочной площадке.