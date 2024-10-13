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На киносъемках в Ленинградской области из-за поломки декорации пострадали 15 человек
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Четверо из них находятся в тяжелом состоянии undefined
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На киносъемках в Ленинградской области из-за поломки декорации пострадали 15 человек

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии

При обрушении пола в декоративном вагоне во время киносъемок в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Собеседник канала рассказал, что вагон находился вне железнодорожных путей, когда в конструкции обрушился пол. В результате чего находившиеся внутри люди провалились.

У большинства пострадавших легкие травмы, однако состояние четырех человек оценивается как тяжелое. В больницу доставили семь человек.

Инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области, где шли съемки фильма «Василий Теркин» режиссера Карен Геворкяна.

В момент происшествия Геворкян находился в эпицентре событий вместе с оператором, но сам не пострадал. Его слова приводит Telegram-канал «112». Медпомощь понадобилась оператору. По словам режиссера, первую помощь оказала бригада медиков, дежуривших на съемочной площадке.

#ленинградская область #кино #вагон
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