На киносъемках в Ленинградской области из-за поломки декорации пострадали 15 человек

При обрушении пола в декоративном вагоне во время киносъемок в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Собеседник канала рассказал, что вагон находился вне железнодорожных путей, когда в конструкции обрушился пол. В результате чего находившиеся внутри люди провалились.
У большинства пострадавших легкие травмы, однако состояние четырех человек оценивается как тяжелое. В больницу доставили семь человек.
Инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области, где шли съемки фильма «Василий Теркин» режиссера Карен Геворкяна.
В момент происшествия Геворкян находился в эпицентре событий вместе с оператором, но сам не пострадал. Его слова приводит Telegram-канал «112». Медпомощь понадобилась оператору. По словам режиссера, первую помощь оказала бригада медиков, дежуривших на съемочной площадке.