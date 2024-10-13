Глава МИД Ирана: Тегеран абсолютно готов к войне

Иран готов к войне и не боится ее, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде. Его слова приводит Telegram-канал иранского правительства.
Заявляя о готовности к боевым действиям, Аракчи добавил, что Тегеран стремится к миру и будет предпринимать усилия по установлению справедливого мира в секторе Газа и в Ливане.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана, пишет РИА Новости. Израильская армия продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения. Более миллиона человек стали беженцами.
Несмотря на потери «Хезболла» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.