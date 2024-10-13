WP: ЕС не может производить достаточное количество оружия для Украины

Страны Европейского союза не способны закрыть потребности Украины в оружии, пишет газета The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
Европа и США направляют Украине оружие на миллиарды долларов, однако национальная оборонная промышленность западных стран с трудом справляется с удовлетворением спроса на оружие в ВСУ, отмечает издание.
Самый простой выход из сложившейся ситуации для Украины — это самостоятельное производство, заявил дипломат.
Другой источник газеты добавил, что поток денег в оборонную промышленность Украины может резко увеличиться в ближайшее время. По его словам, средства будут направлены на производство ракет, беспилотных летательных аппаратов и другого оружия большой дальности.
Издание отмечает, что даже с учетом внешней помощи украинский сектор вооружений все еще далек от того, чтобы конкурировать с российским.
Недавнее решение ЕС инвестировать около 440 миллионов долларов в развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины, делает вывод газета. Средства будут взяты из замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 миллионами долларов от правительства Дании.