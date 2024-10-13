МВД объявило в розыск блогера, бросившего в сугроб двухмесячного сына

Ролик, где Косенко бросил ребенка в сугроб, был опубликован в январе 2024 года. Адвокат блогера Сергей Жорин заявлял ТАСС, что его подзащитный во время съемок ролика, ставшего предметом возбуждения уголовного дела, использовал куклу, а не живого младенца. Отмечалось, что блогер готов сотрудничать со следствием.