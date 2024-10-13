МВД объявило в розыск блогера, бросившего в сугроб двухмесячного сына

МВД объявило в розыск блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб, следует из базы данных ведомства.
Следственный комитет возбудил в отношении Косенко уголовное дело по двум статьям. Ему вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Блогеру грозит до 10 лет колонии.
Собеседник агентства сказал, что жестокое обращение Косенко со своим сыном и последующая публикация им видеозаписи в интернете следствие квалифицировало как преступление.
Ролик, где Косенко бросил ребенка в сугроб, был опубликован в январе 2024 года. Адвокат блогера Сергей Жорин заявлял ТАСС, что его подзащитный во время съемок ролика, ставшего предметом возбуждения уголовного дела, использовал куклу, а не живого младенца. Отмечалось, что блогер готов сотрудничать со следствием.