Новости
Новости 18+
St
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Михайловка в ДНР
18+
Также был совершен удар по украинскому аэродрому undefined
Новости

Минобороны сообщило о взятии под контроль села Михайловка в ДНР

Также был совершен удар по украинскому аэродрому

Российские военные взяли под контроль село Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил РФ благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Центр», говорится в сводке ведомства.

Потери армии Украины за сутки составили до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка «Рапира», уточнили в Минобороны.

Кроме того, российские военные в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

По данным Минобороны России, ВСУ в курском приграничье потеряли более 300 человек и семь танков, из которых два — немецкие Leopard. Также были отражены новые попытки противника прорваться через границу.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР).

#минобороны #днр #курская область
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...