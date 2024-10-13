Российские военные взяли под контроль село Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил РФ благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Центр», говорится в сводке ведомства.
Потери армии Украины за сутки составили до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре гаубицы Д-30 и противотанковая пушка «Рапира», уточнили в Минобороны.
Кроме того, российские военные в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
По данным Минобороны России, ВСУ в курском приграничье потеряли более 300 человек и семь танков, из которых два — немецкие Leopard. Также были отражены новые попытки противника прорваться через границу.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР).