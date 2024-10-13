В многоквартирном доме в Уфе взорвался газ

В многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа, за которым последовал пожар. Об этом сообщили в МЧС.
В результате происшествия пострадали два человека, уточнили в ведомстве. Госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением ноги.
Кроме того, сотрудники МЧС спасли четырех человек. Из дома эвакуировали 20 человек. Спасатели ликвидировали пожар, площадь которого составила 25 квадратных метров.
В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что для жителей дома развернули пункт временного размещения (ПВР). Причина происшествия устанавливается.