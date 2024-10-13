В Якутии в результате аварийной посадки самолета погиб человек

Самолет Ан-3 авиакомпании «Борус» совершил аварийную посадку в Якутии, из-за чего погиб человек, сообщает региональный главк МЧС.
На борту самолета находились три пилота и два пассажира. Погибший был одним из пассажиров, уточнили в ведомстве.
Самолет выполнял рейс Олекминск — Железногорск-Илимский. Он произвел жесткую посадку вблизи города Олекминска, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.