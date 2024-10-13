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В Якутии в результате аварийной посадки самолета погиб человек
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Всего на борту было пять человек undefined
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В Якутии в результате аварийной посадки самолета погиб человек

Всего на борту было пять человек

Самолет Ан-3 авиакомпании «Борус» совершил аварийную посадку в Якутии, из-за чего погиб человек, сообщает региональный главк МЧС. 

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На борту самолета находились три пилота и два пассажира. Погибший был одним из пассажиров, уточнили в ведомстве.

Фото: главк МЧС РФ по Якутии

Самолет выполнял рейс Олекминск — Железногорск-Илимский. Он произвел жесткую посадку вблизи города Олекминска, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По предварительным данным, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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