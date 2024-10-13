Bild: Германия не будет поставлять тяжелую военную технику Украине

Кроме того, в Минобороны Германии не верят в возможность Киева провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время, обратили внимание в издании. Также Bild указала на то, что Берлин оставил без внимания требование Зеленского разрешить наносить удары вглубь России, его просьбу предоставить ракеты Taurus и одобрить ускоренный прием Украины в НАТО.