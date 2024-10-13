Bild: Германия не будет поставлять тяжелую военную технику Украине

Минобороны ФРГ больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину, передает газета Bild со ссылкой на источники.
Издание цитирует внутренний документ ведомства Германии, в котором говорится, что «передача завершена». Отмечается, что у немецких Вооруженных сил есть еще почти 300 танков Leopard 2, а также боевые машины пехоты и танковые гаубицы. Однако Берлин передавать подобную технику не будет, утверждает газета.
Кроме того, в Минобороны Германии не верят в возможность Киева провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время, обратили внимание в издании. Также Bild указала на то, что Берлин оставил без внимания требование Зеленского разрешить наносить удары вглубь России, его просьбу предоставить ракеты Taurus и одобрить ускоренный прием Украины в НАТО.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о предоставлении Украине пакета военной помощи на 600 миллионов евро. Он заявил, что приоритетом для его страны остается поддержка украинской системы противовоздушной обороны.