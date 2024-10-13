На Кубани обрушилось здание психдиспансера

В двухэтажном здании психоневрологического диспансера в городе Кореновске на Кубани обрушилось межэтажное перекрытие, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

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