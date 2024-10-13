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На Кубани обрушилось здание психдиспансера
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Под завалами нашли тело женщины undefined
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На Кубани обрушилось здание психдиспансера

Под завалами нашли тело женщины

В двухэтажном здании психоневрологического диспансера в городе Кореновске на Кубани обрушилось межэтажное перекрытие, сообщает Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

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Под завалами обнаружили тело женщины из числа медицинского персонала. Ее личность устанавливается, уточнили в ведомстве.

Из здания были эвакуированы 198 пациентов и восемь сотрудников, пишет «Ъ». Их разместили в ближайших учреждениях.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что на месте происшествия находятся министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша и мэр Кореновска Максим Шутылев. Причина обрушения устанавливается.

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